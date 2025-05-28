Через 100 лет после нацизма Берлин подал заявку на Олимпиаду-2036

Берлин официально заявил о подаче заявки на проведение Олимпийских игр в 2036 году.Мэр Берлина Кай Вегнер объявил о подаче заявки на проведение Олимпийских игр в 2036 году, ровно через 100 лет после проведения Игр в нацистской Германии.
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