Через 100 лет после нацизма Берлин подал заявку на Олимпиаду-2036

Берлин официально заявил о подаче заявки на проведение Олимпийских игр в 2036 году.Мэр Берлина Кай Вегнер объявил о подаче заявки на проведение Олимпийских игр в 2036 году, ровно через 100 лет после проведения Игр в нацистской Германии.