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Губернатор Калифорнии потребовал объяснить пустое водохранилище на фоне пожаров

Губернатор Калифорнии потребовал объяснить пустое водохранилище на фоне пожаров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал провести независимое расследование в связи с отсутствием давления в пожарных гидрантах и сообщениями о недоступности воды в водохранилище Санта-Инес во время массовых пожаров в штате.

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