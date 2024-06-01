Жителя Томска приговорили к колонии строгого режима за то, что он демонстрировал прохожим нацистские татуировки

Жителя Томска приговорили к колонии строгого режима за демонстрацию прохожим нацистских татуировок. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за пропаганду и демонстрацию нацистской символики, но продолжал нарушать законы.
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