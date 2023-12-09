Китай в СБ ООН призвал Израиль прекратить коллективное наказание жителей Газы

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности международной организации заявил, что китайская сторона призывает Израиль прекратить коллективное наказание палестинцев в секторе Газа, передает РИА Новости.
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