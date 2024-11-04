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В ходе исследований были выявлены новые механизмы, которые лежат в основе нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона

В ходе исследований были выявлены новые механизмы, которые лежат в основе нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона

Группа ученых из Университета Кумамото (Kumamoto University) под руководством профессора Норифуми Сиода и Ясуси Ябуки обнаружила новые механизмы, лежащие в основе нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.

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