В ходе исследований были выявлены новые механизмы, которые лежат в основе нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона

Группа ученых из Университета Кумамото (Kumamoto University) под руководством профессора Норифуми Сиода и Ясуси Ябуки обнаружила новые механизмы, лежащие в основе нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.
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