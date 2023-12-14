Bloomberg: Украина продержится еще год в условиях сокращения помощи Запада

Светлейший

Цельный "адмираль"!:)) А чё дурак-то такой? Так называемая "Украина" сможет год продержаться?:))) Ну конечно, в погребах, в лесных схронах, они, собственно к этому давно готовятся, однако, Одесса, Николаев, Днепропетровск с Харьковым весной-летом проведут референдумы о вступлении в РФ,:))) А "лесных братьев" выловят и уничтожат!