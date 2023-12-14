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Bloomberg: Украина продержится еще год в условиях сокращения помощи Запада

Bloomberg: Украина продержится еще год в условиях сокращения помощи Запада

Украинские вооруженные силы смогут продержаться еще один год в условиях сокращения предоставляемой помощь со стороны Запада, после этого высока вероятность переговоров на условиях РФ.

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Комментарии
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Светлейший
Цельный &quot;адмираль&quot;!:)) А чё дурак-то такой? Так называемая &quot;Украина&quot; сможет год продержаться?:))) Ну конечно, в погребах, в лесных схронах, они, собственно к этому давно готовятся, однако, Одесса, Николаев, Днепропетровск с Харьковым весной-летом проведут референдумы о вступлении в РФ,:))) А &quot;лесных братьев&quot; выловят и уничтожат!
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