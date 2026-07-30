Россияне стали меньше тревожиться, спокойнее всего чувствуют себя люди, которые постоянно смотрят телевизор.
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Россияне стали меньше тревожиться, спокойнее всего чувствуют себя люди, которые постоянно смотрят телевизор.
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