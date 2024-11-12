Новогодние сладости для детей подорожали: прогноз по росту цен

МОСКВА, 12 ноября, ФедералПресс. Создатель помогающего в мониторинге цен сервиса «Ценозавр» Константин Калугин рассказал, что цены на новогодние сладкие подарки для детей в России за прошедший год выросли в среднем на 24 %.
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