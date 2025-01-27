Foot Mercato: Неймар готов на финансовые уступки ради возвращения в «Сантос»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может перейти в «Сантос». Как сообщает Foot Mercato, форвард готов отказаться от значительной части зарплаты в саудовский клуб, чтобы облегчить осуществление трансфера в «Сантос».
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