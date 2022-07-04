Фонтанка

84 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    ХОТЕЛ бы  получить, но мне сегодня(!) 74(!) Чувствую телом, что рядовым бойцом уже не смог бы, а по должности-полковн...В России утвердил...
  • Маша Иванова
    Какой дефолт-зайдите и посмотрите ЗВР-за последний период отчетности+ профицит бюджета.«Уйдут все, кто е...
  • Sergiy Che
    Давно этого сального приставаста к молодым девушкам пора от любых соцсетей отлучить!«Дестабилизация о...

Картина дня

наверх