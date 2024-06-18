Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Итог двухдневных посиделок в Швейцарии - договорились дальше договариваться

Итог двухдневных посиделок в Швейцарии - договорились дальше договариваться

Lucy Dickerson. Ну штааа.Окончен бал, погасли свечи, коммюнике (для непосвящённых - ни к чему не обязывающая, чисто информативная бумажка, уведомляющая широкую публику о содержании разговоров на саммите, никакой легальной силы не имеющая) подписано (правда, далеко не всеми, а кое-кто из тех, кто всё-таки подписали, потом свои подписи отозвали - наверное, мелкий шрифт прочитали, остолбенели и передумали), можно расходиться.

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