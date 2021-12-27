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Сенатор Гумерова назвала «неплохим вариантом» расширить категории людей, пользующихся «Пушкинской картой»

Сенатор Гумерова назвала «неплохим вариантом» расширить категории людей, пользующихся «Пушкинской картой»

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддержала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова включить в число получателей «Пушкинской карты» детей в возрасте от трёх до 14 лет.

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