Сенатор Гумерова назвала «неплохим вариантом» расширить категории людей, пользующихся «Пушкинской картой»

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддержала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова включить в число получателей «Пушкинской карты» детей в возрасте от трёх до 14 лет.
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