Военное обозрение

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Управляемые авиабомбы: хорошо забытое старое

Управляемые авиабомбы: хорошо забытое старое

В новостных лентах все чаще появляются сообщения о применении ВС РФ управляемых или планирующих авиабомб на Украине, которые нередко также называют «умными».

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