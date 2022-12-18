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"Достал ружьё и стал стрелять при детях": жесткий инцидент в одном из городов Приморья

"Достал ружьё и стал стрелять при детях": жесткий инцидент в одном из городов Приморья

Жесткий инцидент в одном из городов Приморья. По словам жительницы Артёма в telegram — канале newsartema (18+), происшествие случилось прямо на её глазах рано утром во время прогулки за Дворцом культуры угольщиков.

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