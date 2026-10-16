Требование Владимира Зеленского от Евросоюза выделения в следующем году Украине 70 млрд евро является разорительным для Франции, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
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