Galaxy: в результате трех подтвержденных волн атак сумма похищенных у Coldcard BTC превысила $100 млн.

Согласно новым данным от Galaxy Research, подтвержденные потери от инцидента с кошельком Coldcard превысили $100 млн: 1596 BTC были украдены примерно с 7300 адресов в ходе трех отдельных крупных волн атак и 14 более мелких инцидентов.
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