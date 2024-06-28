Система жидкостного охлаждения ID-Cooling FX360 Pro: максимум эффективности за $60

Китайская компания ID-Cooling продолжает «печь» системы жидкостного охлаждения как горячие пирожки. Не прошло и четырёх месяцев с январского тестирования модели SL360, как уже в мае компания представляет новую 360-мм FX360 Pro, а также различные её вариации с подсветкой и радиаторами разного цвета.