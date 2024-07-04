Прогноз погоды на следующую неделю: ожидаются сильные дожди и похолодание с 1 июля Ирина ОрлонскаяНовый прогноз атмосферы, представленный метеорологами на неделю с 1 июля, предвещает интенсивные осадки и похолодание в местностях.