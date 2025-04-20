Steak Lovers
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Steak Lovers

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Нежная Пасха «Три шоколада»: тает во рту, не требует марли и формовки и готовится просто

Нежная Пасха «Три шоколада»: тает во рту, не требует марли и формовки и готовится просто

Собрать праздничную пасху из трех видов шоколада — просто, если знать правильный рецепт. Готовится она на заварной основе, не требует марли и формочек с прессом, при этом дает плотную, нежную текстуру и идеально держит форму после разморозки.

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