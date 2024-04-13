Юные инженеры Ямала представили свои изобретения на «NORD ТехноСтарте» в Надыме

В Надыме в шестой раз прошли соревнования юных инженеров «NORD ТехноСтарт». Среди представленных изобретений были квадрокоптеры и мини-техника для посева и уборки полей, собранные воспитанниками детсада, сообщила администрация Надымского района.
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