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Всему виной онкология? Новые подробности состояния здоровья известной актрисы Ирины Мирошниченко

Всему виной онкология? Новые подробности состояния здоровья известной актрисы Ирины Мирошниченко

Рассказываем, что происходит с известной актрисой Ириной Мирошниченко.Известная российская актриса Ирина Мирошниченко, которая ранее была госпитализирована с тяжелой формой гриппа, получила предварительный диагноз, как сообщает Telegram-канал Shot.

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