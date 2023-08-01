Всему виной онкология? Новые подробности состояния здоровья известной актрисы Ирины Мирошниченко

Рассказываем, что происходит с известной актрисой Ириной Мирошниченко.Известная российская актриса Ирина Мирошниченко, которая ранее была госпитализирована с тяжелой формой гриппа, получила предварительный диагноз, как сообщает Telegram-канал Shot.
Рассказываем, что происходит с известной актрисой Ириной Мирошниченко.Известная российская актриса Ирина Мирошниченко, которая ранее была госпитализирована с тяжелой формой гриппа, получила предварительный диагноз, как сообщает Telegram-канал Shot.
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