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В Афганистане пропал с радаров российский самолет Falcon 10

В Афганистане пропал с радаров российский самолет Falcon 10

Самолет Falcon 10, состоящий в госреестре гражданских воздушных судов России, перестал выходить на связь и пропал с радаров накануне вечером, когда находился в воздушном пространстве Афганистана вблизи границы с Таджикистаном.

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Комментарии
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Вик Норд
Весь список российских пассажиров...,по фамильно пожалуйста,а то непонятно,то ли молитву за упокой заказывать,то ли плевать вослед,и про себя радоваться... .
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