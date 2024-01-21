В Афганистане пропал с радаров российский самолет Falcon 10

Самолет Falcon 10, состоящий в госреестре гражданских воздушных судов России, перестал выходить на связь и пропал с радаров накануне вечером, когда находился в воздушном пространстве Афганистана вблизи границы с Таджикистаном.
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