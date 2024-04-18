Турнир претенденток. 12-й тур. Лагно сыграет с Лэй Тинцзе, Горячкина против Конеру и другие партии

Турнир претенденток Торонто, Канада 12-й тур Начало партий – 21:30 по московскому времени. Екатерина Лагно (Россия) – Лэй Тинцзе (Китай) Анна Музычук (Украина) – Рамешбабу Вайшали (Индия) Александра Горячкина (Россия) – Хампи Конеру (Индия) Нургюл Салимова (Болгария) – Тань Чжунъи (Китай) Турнирное положение: Тань Чжунъи – 7,5, Лэй Тинцзе – 7, Горячкина, Лагно, Конеру– по 5,5, Музычук, Вайшали – по 4,5, Салимова – 4.
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