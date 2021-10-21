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Как повлиять на любимую женщину?

Как повлиять на любимую женщину?

Мне 35 лет, моей женщине 43. У нее взрослый сын, который живет в другом городе, а я в разводе (ребенок живет с мамой).

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43
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Vera Dobryagina
Автор не пишет, сколько по времени он живёт с "любимой" женщиной. Почему-то кажется, что долго такое поведение своей дамы сердца терпеть невозможно. Поживите ещё какое-то время, накопите в себе негатив по отношению к ней, поймите, что никак повлиять на такой женский алкоголизм вы не можете...и благополучно расставайтесь.
Максим Шишкин
Все не «сведётся к алкоголизму», а уже свелось.
Владимир Eвтушенко
Все советы этому кретину не помогут. Сам связался с алкашкой и шлюхой( баба пьяная, п....а чужая), а просит, чтобы ему помогли. Пока сама эта дрянь не решит завязать, никто ей не поможет.
Танюша Милая
Самое последнее дело , когда женщина пьет . Это ещё хуже ,чем пьет мужчина .

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