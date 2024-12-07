Диетолог раскрыла правду о влиянии лимонной воды на вздутие живота

Лимонная вода, популярный утренний напиток, приносит организму пользу, но её влияние на устранение вздутия скорее связано с общим увлажняющим эффектом, нежели с каким-то уникальным воздействием на пищеварение.
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