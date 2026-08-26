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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Месси для меня просто в отдельной вселенной, он нравился мне с детства. Играть с ним на одном поле – еще одна мечта, которая сбылась». Ленини о матче против Аргентины на ЧМ-2026

Полузащитник « Краснодара » и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини поделился эмоциями от игры против Лионеля Месси на чемпионате мира.

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