Страна и люди
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Страна и люди

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Артиллерия разрушила укрытие с боевиками в Алексеево-Дружковке

Артиллерия разрушила укрытие с боевиками в Алексеево-Дружковке

Минобороны России сообщило об уничтожении укрытия вместе с украинскими боевиками. Это сделали артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг».

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