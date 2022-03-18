Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Дебилы, вы на свою экономику посмотрите!Псаки заявила, чт...
  • петр кузнецов
    странно это ,странно это....а главное не объяснимо...Заявки на транзит...
  • Mikhail Stepanov
    Да кто косоглазых спрашивает, что России делать на Курилах? Или они хотят, чтобы у них ещё пару-тройку островов отобр...Закон РФ о налого...

Тайвань начал готовиться к вторжению Китая из-за спецоперации на Украине

Тайвань начал готовиться к вторжению Китая из-за спецоперации на Украине

Лучшие новости — Власти Тайваня обеспокоились возможностью вторжения Китая на фоне ситуации на Украине Власти Тайваня обеспокоены возможностью вторжения со стороны Китая на фоне военной спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх