Тайвань начал готовиться к вторжению Китая из-за спецоперации на Украине

Лучшие новости — Власти Тайваня обеспокоились возможностью вторжения Китая на фоне ситуации на Украине Власти Тайваня обеспокоены возможностью вторжения со стороны Китая на фоне военной спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины.
Лучшие новости — Власти Тайваня обеспокоились возможностью вторжения Китая на фоне ситуации на Украине Власти Тайваня обеспокоены возможностью вторжения со стороны Китая на фоне военной спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины.
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