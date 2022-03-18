Тайвань начал готовиться к вторжению Китая из-за спецоперации на Украине

Лучшие новости — Власти Тайваня обеспокоились возможностью вторжения Китая на фоне ситуации на Украине Власти Тайваня обеспокоены возможностью вторжения со стороны Китая на фоне военной спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины.