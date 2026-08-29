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ТОЛК

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ПВЗ Ozon будут использовать как небольшие логистические центры

ПВЗ Ozon будут использовать как небольшие логистические центры

Макретплейс Ozon решил использовать свои пункты выдачи заказов как небольшие логистические центры, заявили в пресс-службе компании.

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