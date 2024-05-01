В Алтайском крае начали ремонтировать дороги на Казахстан

Речь идет о трассах А-322 — Горняк — Староалейское и Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан В Алтайском крае дорожники приступили к ремонту региональных трасс, ведущих в Казахстан, сообщили в Министерстве транспорта.
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