Увидел загробный мир – британец поделился опытом остановки сердца на 8 минут Евгения КомароваДэйв Синглтон, 85-летний британец, рассказал, как увидел загробный мир во время восьмиминутной остановки сердца.
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