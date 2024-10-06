Лиды на продажу неодимовых магнитов ООО «Магнитные Системы»

Организация рекламной кампании с целью поиска потенциальных клиентов. В качестве инструмента привлечения трафика выбран сервис интернет рекламы TINA, позволяющий максимально точно настроить сегменты аудиторий и получить быстрый приток обращений в компанию с максимально точным портретом заказчика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)