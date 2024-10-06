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Лиды на продажу неодимовых магнитов ООО «Магнитные Системы»

Лиды на продажу неодимовых магнитов ООО «Магнитные Системы»

Организация рекламной кампании с целью поиска потенциальных клиентов. В качестве инструмента привлечения трафика выбран сервис интернет рекламы TINA, позволяющий максимально точно настроить сегменты аудиторий и получить быстрый приток обращений в компанию с максимально точным портретом заказчика.

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