Пушков отметил принципиальность республиканцев в вопросе помощи Украине

Представители Республиканской партии в сенате США ощутили «запах крови» в преддверии ноябрьских выборов президента страны, поэтому из принципа не одобряют планы действующего американского главы государства Джо Байдена по финансированию Украины.
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