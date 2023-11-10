Мир сразу перевернулся, стоило России вернуться к себе самой

ИРИНА МАЛЫШЕВА

Слава Богу прозрели. В 80е спали, в 90е буянили ( вопрос ради чего ?) Чуть не сгинули в 2014. Лапшу с ушей сняли и поняли в какую пропасть летим. От Сталина до Путина долетели. Ну теперь только бы не свернуть с пути истинного.