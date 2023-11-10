Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мир сразу перевернулся, стоило России вернуться к себе самой

Мир сразу перевернулся, стоило России вернуться к себе самой

Политнавигатор 115,8K подписчиков В мире идет смена парадигмы, где Россия воспринималась как жертва, которую вписали в западноевропейскую цивилизацию, и она с этим согласилась.

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Слава Богу прозрели. В 80е спали, в 90е буянили ( вопрос ради чего ?) Чуть не сгинули в 2014. Лапшу с ушей сняли и поняли в какую пропасть летим. От Сталина до Путина долетели. Ну теперь только бы не свернуть с пути истинного.
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1 д.
Evgenija Palette
Но работа предстоит колоссальная... ( из каждого темного угла, из каждой самой маленькой, ветви власти,  даже из кучи городского мусора на свалке, которой заведует Саша Кац, на нас смотрят горящими от ненависти глазами наши враги...)...
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1 д.

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