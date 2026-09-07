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Царьград

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Опрос "VK Музыки": Отличники чаще слушают классику, чем троечники

Опрос "VK Музыки": Отличники чаще слушают классику, чем троечники

Опрос от "VK Музыки" и "Учи.ру" показал, что 27% отличников предпочитают классическую музыку. В то же время 45% выбирают вирусные треки.

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