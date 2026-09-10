На пересохшем Дунае обнаружили остатки самого длинного древнеримского моста. Какая сила разрушила его до основания? Аномальная летняя жара 2026 года в Европе преподнесла археологам сюрприз.
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