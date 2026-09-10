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На пересохшем Дунае обнаружили остатки самого длинного древнеримского моста. Какая сила разрушила его до основания?

На пересохшем Дунае обнаружили остатки самого длинного древнеримского моста. Какая сила разрушила его до основания?

На пересохшем Дунае обнаружили остатки самого длинного древнеримского моста. Какая сила разрушила его до основания? Аномальная летняя жара 2026 года в Европе преподнесла археологам сюрприз.

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