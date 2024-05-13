Антонов: США замалчивают обстрелы Белгорода и пытаются выгородить Украину

Отсутствие реакции США на удары по российскому городу Белгороду демонстрирует стремление вывести украинские власти из-под ответственности за совершаемые ими злодеяния, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии