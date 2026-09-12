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Аргументы и Факты

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Дмитриев назвал взлет цен на газ для ЕС платой за неразумную идеологию

Дмитриев назвал взлет цен на газ для ЕС платой за неразумную идеологию

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев связал резкий рост цен на газ в Европе с последствиями идеологии глобалистов.

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