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Единое пособие на детей: СФР разъяснил, как семьям синхронизировать сроки выплат

Единое пособие на детей: СФР разъяснил, как семьям синхронизировать сроки выплат

Единое пособие на детей: СФР разъяснил, как семьям синхронизировать сроки выплат Елена ГалицкаяРоссийские семьи, которые получают единое пособие сразу на нескольких детей, могут привести даты окончания выплат к одному сроку.

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