Победителем конкурса «Лидеры России» стал управленец из ХМАО

Пятый сезон всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» завершился в Москве. Руководитель проектов по импортозамещению компании «Газпромнефть-Заполярье» Артем Столяров из Ханты-Мансийска вошел в число призеров.
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