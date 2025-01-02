Цветные фотографии жизни Польши в начале 1980-х

В начале 1980-х годов, когда Гданьск и Варшава находились в эпицентре социально-политического переворота европейского масштаба, французский фотограф марокканского происхождения Бруно Барби (Bruno Barbey) отправился в восьмимесячное путешествие протяженностью почти 40 000 километров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии