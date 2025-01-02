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Мы соседи по планете

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Цветные фотографии жизни Польши в начале 1980-х

Цветные фотографии жизни Польши в начале 1980-х

В начале 1980-х годов, когда Гданьск и Варшава находились в эпицентре социально-политического переворота европейского масштаба, французский фотограф марокканского происхождения Бруно Барби (Bruno Barbey) отправился в восьмимесячное путешествие протяженностью почти 40 000 километров.

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