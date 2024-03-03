Гастрономический фестиваль "Россия на вкус" прошел в Сочи

Познакомиться с колоритом всей нашей страны смогли участники Всемирного фестиваля молодежи. Накануне в "Сириусе" прошло его грандиозное открытие, а сразу после гостей пригласили на уникальную гастрономическую выставку "Вкусы России".
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