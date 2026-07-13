По данным украинских телеграм-каналов, c находящихся под контролем вооруженных формирований Украины на правом берегу Днепра районов Херсонской области продолжают поступать новости о преступлениях украинских боевиков.
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