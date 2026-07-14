«Любовь может быть вечной»: Виктория Исакова поделилась снимком с Юрием Морозом

В первую годовщину смерти режиссера Юрия Мороза его вдова, актриса Виктория Исакова, на личной странице в социальной сети опубликовала архивный снимок мужа и призналась в том, что настоящая привязанность не знает срока давности.
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