УЕФА проведёт расследование по поводу “бей москалей” на Евро-2022 по мини-футболу

УЕФА заявляет о начале расследования инцидента с украинскими болельщиками, которые кричали на матче по мини-футболу в Амстердаме, где встретились сборные РФ и Украины, кричалки про “бей москалей, складывай трупы” и кричалки против президента РФ Владимира Путина 01:33, Москва, УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для проведения дисциплинарного расследования по факту поведения украинских болельщиков на […] УЕФА заявляет о начале расследования инцидента с украинскими болельщиками, которые кричали на матче по мини-футболу в Амстердаме, где встретились сборные РФ и Украины, кричалки про “бей москалей, складывай трупы” и кричалки против президента РФ Владимира Путина 01:33, Москва, УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для проведения дисциплинарного расследования по факту поведения украинских болельщиков на матче, об этом сообщает украинское издание “Страна“.