Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц готов уничтожить промышленность в стране ради того, чтобы полностью вывести из строя российский газопровод «Северный поток — 2 ».
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