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Пушков: Мерц готов «угробить» промышленность в Германии борьбой с «СП — 2»

Пушков: Мерц готов «угробить» промышленность в Германии борьбой с «СП — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц готов уничтожить промышленность в стране ради того, чтобы полностью вывести из строя российский газопровод «Северный поток — 2 ».

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