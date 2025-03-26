Стоимость проезда вырастет в одной из читинских маршруток

В Чите с 1 апреля вырастет стоимость проезда в маршрутках №39. Об этом ZAB.RU сообщил очевидец.«Водитель, в ответ на вопрос, почему стоимость проезда вырастет, сказал, что виноваты цены на бензин и прочие расходы на обслуживание транспорта.