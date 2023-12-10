Геомагнитные бури в декабре 2023 года: прогноз и рекомендации для россиян Ольга ВайленкоСогласно последнему прогнозу, декабрь 2023 года обещает несколько ярких вспышек солнечной активности, предвестниками которых будут геомагнитные бури.