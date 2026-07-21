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Порядок, государство

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"Арктика будет российской". Запад расписался в своем бессилии в регионе

"Арктика будет российской". Запад расписался в своем бессилии в регионе

Россия стремительно наращивает возможности в Арктике, и это пугает Запад, пишет FA. Расширение влияния Москвы автор статьи по традиции называет угрозой для всего мира и призывает США и других членов НАТО нужно срочно объединить экономические ресурсы и лучше интегрировать оборонные системы.

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