"Арктика будет российской". Запад расписался в своем бессилии в регионе

Россия стремительно наращивает возможности в Арктике, и это пугает Запад, пишет FA. Расширение влияния Москвы автор статьи по традиции называет угрозой для всего мира и призывает США и других членов НАТО нужно срочно объединить экономические ресурсы и лучше интегрировать оборонные системы.