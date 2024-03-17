Рост мировых цен на нефть пополнит бюджет России Мировые цены на нефть впервые за 4 месяца превысили уровень в 85 долл.
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Рост мировых цен на нефть пополнит бюджет России Мировые цены на нефть впервые за 4 месяца превысили уровень в 85 долл.
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